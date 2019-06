Crotone, "Il Barrio" ricorda il presidente Raffaele Drago con alcune iniziative

Il Barrio, l'Associazione di cui Raffaele Drago è stato fondatore e presidente, invita tutti i suoi soci, tutti gli amici, tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscere Raffaele, a partecipare agli eventi che si terranno tra il 13 e il 18 giugno.

"Un ricordo con alcune iniziative dal vivo ma soprattutto attraverso le sue parole. Quelle dette attraverso la radio, attraverso quella che è la radio di Raffaele Drago. Andranno nuovamente in onda su Radio Barrio alcune trasmissioni che hanno caratterizzato il progetto della radio. Progetto che lui ha ideato e fortemente voluto e che ha condotto con tutta la passione e l'intelligenza che ha sempre contraddistinto il suo operato. Con quella generosità e quella allegria, tratto distintivo di un uomo, un Presidente senza eguali che è e resterà sempre con noi".

Calendario iniziative:

Gio 13 giugno – Ore 16:00 Ciao Presidente!

Presentazione evento | In diretta su Radio Barrio

Stay Tuned!

Puntata del 18/05/2017 | Su Radio Barrio

Ven 14 giugno – Ore 16:00 Lo Spalatore

Puntata del 27/12/2015 | Su Radio Barrio

Ore 19:00 CinemAmbulante : Storie di integrazione

Presso L'Arci in Via Mario Alicata, 18 – Crotone

Sab 15 giugno – Ore 16:00 Festival Sabir

Estratto edizione del 2017 | Su Radio Barrio

Dom 16 giugno – Ore 10:00 Handball Open Day 2019 – Pallamano Crotone in festa

Presso Palakrò in Via G. da Fiore – Crotone | In diretta su Radio Barrio

Lun 17 giugno – Ore 16:00 Siciliambiente Film Festival

Estratto edizione del 2017 | Su Radio Barrio

Mar 18 giugno – Ore 16:30 Ciao Raffaele Drago! | Evento conclusivo

Presso L'Arci in Via Mario Alicata, 18 – Crotone | In diretta su Radio Barrio