Crotone, uccise il marito: donna portata in carcere dopo sentenza definitiva

Aveva ucciso il marito e ora, al termine dei 3 gradi di giudizio, è stata riconosciuta colpevole e portata in carcere: i carabinieri della Stazione di Crotone hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di una 67enne del luogo. Dovrà scontare una pena di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione. La donna, al termine dei tre gradi di giudizio, è infatti stata riconosciuta colpevole della morte del marito, avvenuta a Belvedere di Spinello, in provincia di Crotone, la sera di San Valentino del 2014. La donna è stata portata presso il carcere di Castrovillari, in provincia di Cosenza.

Dettagli Creato Martedì, 11 Giugno 2019 12:05