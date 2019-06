Crotone, un arresto per spaccio di droga

I carabinieri della Compagnia di Crotone, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 27enne originario del Marocco, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, in seguito a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana nonché materiale per il confezionamento, tutto posto in sequestro. L'arrestato è ora agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Durante lo stesso servizio, i carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno denunciato un 26enne originario dell'India, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di aver fornito dichiarazioni false sulla propria identità. Successivi accertamenti hanno fatto emergere che, a suo carico, pendeva un provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Crotone con l'ordine di lasciare il territorio nazionale. Nello stesso contesto operativo, i militari hanno controllato 33 persone e 24 veicoli, elevato 3 contravvenzioni al Codice della Strada e segnalate tre persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. (AdnKronos)

Dettagli Creato Martedì, 11 Giugno 2019 11:54