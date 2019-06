Torre Melissa (Kr), sorpreso con ascia e coltello di oltre 20 cm in auto

I carabinieri di Torre Melissa, nel crotonese, hanno denunciato un 44enne di Cirò per violazione delle Leggi in materia di armi. In particolare i militari, nel corso di un controllo sulla circolazione stradale, hanno fermato e controllato l'autovettura condotta dall'uomo. La conseguente perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire un'ascia e un coltello a serramanico lungo 22 cm. Il materiale è stato sequestrato.

