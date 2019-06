Premio Verga 2019, assegnati i riconoscimenti alla presenza di 137 produttori

"Non avremmo mai potuto raggiungere gli attuali livelli di qualità e partecipazione senza il sostegno del presidente Mario Oliverio e della Regione Calabria. Il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MIPAAF) e l'apertura del Concorso ai paesi stranieri del bacino del Mediterraneo rappresentano un giusto e meritato riconoscimento all'impegno profuso in questi anni dalla nostra Amministrazione Comunale. Abbiamo saputo condividere obiettivi e metodi con le istituzioni sovracomunali, le università, i centri di ricerca ed i produttori di un territorio e di una regione. La Calabria, seconda in Italia per produzione olivicola, merita di essere valorizzata e sostenuta. L'olivicoltura rappresenta un volano di sviluppo per il nostro territorio e per l'intera Regione. Nuove sfide ci aspettano per il futuro a cui, certamente, non ci sottrarremo". È quanto ha dichiarato ieri il Sindaco Nicola Belcastro intervenendo nella Sala Conferenze di Cotronei durante la serata di chiusura della settima edizione del Premio Verga, il cui concorso (presentato alla X edizione del Vinitaly svoltosi a VERONA lo scorso aprile) è stato intitolato "L'olio in Calabria: un prodotto e un territorio che racconta la storia".

"L'Amministrazione Comunale – ha detto l'assessore all'agricoltura Vincenzo Girimonte – intende continuare a puntare sulla qualità dell'evento, sostenendo la commercializzazione e la vendita del prodotto, favorendo il recupero delle radici storiche, culturali e agronomiche, con l'obiettivo di diventare punto di riferimento dell'intera regione. Siamo partiti con soli 25 produttori locali alla prima edizione per arrivare a 202 oli da tutto il Sud Italia in concorso nel 2018. Quella del 2019 è stata una edizione importante: nonostante la scarsa produzione a causa delle condizioni climatiche sono stati 137 gli oli Italiani presentati (51 dalla Calabria, 34 dalla Puglia, 31 dalla Sicilia, 12 dalla Basilicata, 5 dalla Sardegna e 4 dalla Campania). Con la settima edizione – è andato avanti – abbiamo puntato a coinvolgere il bacino del Mediterraneo, raccogliendo l'adesione della Tunisia, del Marocco e della Spagna".

Dopo Belcastro e Girimonte sono intervenuti il Presidente del GAL KROTON Natale Carvello, il Presidente della Provincia di Crotone Ugo Pugliese e il direttore di ARCEA Francesco Del Castello. Hanno portato il loro contributo i partner ed i protagonisti della settima edizione: dai rappresentanti dell'UNICAL al CREA – Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura sede di Rende fino ai rappresentanti delle associazioni di categoria.

Tra gli interventi quelli di Giacomo Giovinazzo, direttore generale del dipartimento regionale di agricoltura, del Vescovo di CROTONE Monsignor Domenico Graziani e del consigliere regionale delegato per l'agricoltura Mauro D'Acri.

Concludendo la serie di interventi, il governatore Oliverio ha colto l'occasione per ribadire che "la Calabria non è solo 'ndrangheta ma ci sono fatti positivi e che spesso rimangono sottaciuti, nell'ombra, trascurati e lo stereotipo dell'immagine della Calabria che si proietta all'esterno è quello di una regione rognosa. I 137 imprenditori presenti oggi – ha concluso il presidente della Regione - Sono l'esempio concreto che anche in Calabria e nel Sud si può fare, si possono costruire aziende, fatti eD esperienze altamente competitive che sanno stare con dignità, onestà e trasparenza sui mercati nazionali e internazionali".

Questi i premi assegnati.

Per la categoria FRUTTATO LEGGERO il vincitore è stato l'olio TONDA IBLEA dell'Azienda agricola CINQUE COLLI, al 2° posto si è classificata l'Azienda Agricola L'AURORA, mentre al 3° posto si è classificato il FRANTOIO LABONIA. – L'azienda AGROLIO S.R.L. con l'olio LA VECCHIA MACINA, l'OLEIFICIO MEDITERRANEO S.R.L., e l'IMPRESA AGRICOLA PEPE LUCIANO si sono classificati rispettivamente al primo, secondo e terzo posto per la categoria FRUTTATO MEDIO. – Il primo posto per la categoria FRUTTATO INTENSO è stato vinto dall'olio MONOCULTIVAR COTINA prodotto dall'Azienda Agricola Scisci S.r.l.. Al 2° posto si è classificata l'azienda VIRAGÌ S.R.L.S. e al 3° posto l'Accademia Olearia s.r.l..

Sono state diverse le menzioni speciali: a IGP OLEARIA SAN GIORGIO è stato consegnato un premio come miglior olio certificato IGP, ad AGRESTIS SOC. COOP. AGRICOLA come miglior olio certificato DOP e all'OLEIFICIO MEDITERRANEO S.R.L., come miglior olio certificato BIO.

I primi posti delle tre categorie (fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso) e i vincitori come miglior IGP, DOP e BIO avranno uno spazio espositivo gratuito all'interno di OLIO CAPITALE 2020 (marzo 2020), il salone degli oli extravergine tipici e di qualità che ogni anno richiama a TRIESTE il meglio della produzione olivicola italiana.

Inoltre, il premio per il MIGLIOR PACKACING è stato conferito alla SOCIETÀ AGRICOLA GAGIR SRL, mentre quello per la MIGLIOR ETICHETTA è stato assegnato all'AZIENDA AGRICOLA DI MICCO PASQUA. – La MENZIONE MEDITERRANEO è toccata a ZITNÀ, che in arabo significa olio nostro, un progetto portato avanti da un gruppo di agronomi italiani in Marocco, mentre la menzione speciale ETICHETTA ACCESSIBILE se l'è aggiudicata l'azienda OLIO TUCCI di MARCELLINARA. Targhe PANEL TEST, infine, sono state consegnate agli assaggiatori e ai referenti delle giurie.