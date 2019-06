Maltempo: riunione straordinaria Camera commercio Crotone

Il presidente della Camera di commercio di Crotone ha indetto un consiglio camerale straordinario aperto per il prossimo 10 giugno, alle 10 nella sede della Metal-Carpenteria per discutere dei recenti eventi calamitosi. L'ente camerale, e' scritto in una nota, "continua a profondere il suo impegno a sostegno delle imprese che hanno subito ingenti danni e che, ad oggi, non sono state tutelate dalle istituzioni, non essendo stato riconosciuto lo stato di calamita' naturale".

"Le imprese danneggiate - afferma Alfio Pugliese, presidente della Camera di commercio di Crotone - non possono e non devono essere lasciate sole in questa battaglia per il riconoscimento di un diritto che spetta loro gia' da tempo. L'ente camerale tutto non abbandonera' chi ad oggi si trova in difficolta' a causa dei danni subiti e la convocazione del Consiglio camerale straordinario aperto non e' altro che un ulteriore prova della vicinanza e del sostegno che intendiamo offrire alle imprese, nell'ottica del rilancio della vessata economia locale e ai fini di una repentina soluzione".