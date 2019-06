Cotronei (Kr), il Pd si riunisce e punta a ripartire

Dirigenti e iscritti del Partito Democratico, si sono ritrovati in assemblea ieri presso il circolo di Cotronei. Convocati dal segretario Francesco Greco hanno partecipato attivamente, confrontandosi e dibattendo attraverso una riflessione matura e intellettualmente onesta contestualizzata sul voto dell'elezioni europee.

"Il circolo, dopo aver fatto un'autocritica franca e schietta, conferma la sua fiducia al segretario e individua un percorso attraverso cui mettere in campo pienamente le energie di tutti, partendo da una serie di iniziative politiche, organizzate per temi, al fine di approfondire ed elaborare proposte ed argomenti. Questa la via tracciata per stimolare la partecipazione nel circolo e ascoltare gli elettori. Il Partito Democratico non è le fake news, non è i meme, tanto meno si identifica in un leader. Il Partito Democratico è una comunità politica di centro sinistra con una visione del mondo da ricercare attraverso il dialogo onesto e il senso di appartenenza all'identità ed ai valori insiti al suo statuto, suo codice etico e nel suo manifesto dei valori, dove confronto e partecipazione attiva garantiscono un percorso democratico che si prefigge il raggiungimento degli interessi della collettività. L'invito è quello di rimboccarsi le maniche per fare Politica attiva, lavorando uniti sui temi che riguardano le incertezze sociali, economiche e culturali che stiamo vivendo, la sostenibilità in tutte le sue accezioni, la gestione e lo sviluppo del nostro territorio. Su questi argomenti vogliamo ritrovarci, in un numero sempre maggiore, per discutere costruttivamente del nostro futuro che vogliamo darci".