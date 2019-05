Cucciolo di cane malnutrito, denunciato proprietario nel Crotonese

I carabinieri, nell'ambito di una specifica attivita' di controllo, hanno individuato a Casabona un cucciolo di cane di razza meticcia rinchiuso in un pollaio, malnutrito e infestato da parassiti. Il cucciolo, dopo la visita veterinaria e le prime cure, e' stato affidato ad un locale gruppo di animalisti. Il proprietario del cane e' stato denunciato in stato di liberta' alla Procura della Repubblica di Crotone per il reato di "maltrattamento di animali".

Dettagli Creato Venerdì, 31 Maggio 2019 21:02