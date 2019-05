Il segretario generale della Ust Cisl Magna Graecia Francesco Mingrone e il segretario generale della FP Cisl Magna Graecia Luigi Tallarico intendono esprimere solidarietà e vicinanza al segretario generale del Comune di Crotone, Cirò Marina e Melissa Paolo Lo Moro vittima di un'intimidazione: ignoti hanno, infatti, dato alle fiamme la sua autovettura davanti la sua attuale residenza proprio a Ciró Marina, Comune che peraltro è commissariato da quando è stato sciolto per infiltrazioni mafiose in seguito all'inchiesta Stige.

"Lo Moro è una persona perbene - si legge nella nota. Un professionista serio e onesto. Per questo motivo ci sentiamo di stringerci intorno a lui e alla sua famiglia che avrà, sicuramente, vissuto le ultime ore con grande apprensione. A Lo Moro e alla famiglia diciamo che non sono soli, la CISL gli è particolarmente vicina e lo invita proseguire il lavoro che sta svolgendo presso gli Enti menzionati, a difesa della legalità e della trasparenza e in rappresentanza di tutti quei cittadini perbene che hanno rispetto delle Istituzioni e delle persone che svolgono con abnegazione il loro ruolo, e che si prodigano per creare in questo territorio le reali condizioni di crescita e di sviluppo".