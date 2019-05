Intimidazione al segretario del Comune di Cirò Marina (Kr), la solidarietà di Castelli

"Esprimo la mia solidarieta' al Segretario Generale del Comune di Ciro' Marina, Paolo Lo Moro, vittima di un atto intimidatorio nella notte. Mi auguro che la magistratura individui velocemente i responsabili. La situazione del Comune di Ciro' Marina, attualmente gestito da una commissione straordinaria in seguito allo scioglimento dell'ente per infiltrazioni mafiose, e' sicuramente delicata e merita la massima attenzione, anche a tutela di chi ogni giorno lavora per assicurare il ripristino della legalita' e la direzione apicale degli Enti". Cosi' il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, in merito all'incendio che nella notte ha distrutto l'auto del Segretario Comunale. (AGI)

Dettagli Creato Giovedì, 30 Maggio 2019 18:56