“Malapianta”, il prefetto Guida: “Operazione rafforza fiducia nello Stato”

Il Prefetto di Crotone, Fernando Guida, in un comunicato, esprime soddisfazione per l'operazione "Malapianta" della Guardia di Finanza e della Dda di Catanzaro contro la 'Ndrangheta, che ha portato al fermo di 35 persone. "Nell'esprimere vivo apprezzamento per questa ulteriore dimostrazione di efficienza delle Forze dell'Ordine nel territorio di questa provincia", il prefetto rivolge il suo plauso "e un sincero ringraziamento al Comandante della Guardia di Finanza, e a tutto il personale coinvolto, che con costante dedizione, elevata professionalita' e spirito di abnegazione - si legge - ha ottenuto un tale brillante risultato. L'operazione Malapianta - prosegue la nota - contribuisce in maniera determinante a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni dello Stato che sono impegnate, quotidianamente, anche nella prevenzione e nella repressione di ogni forma di illegalita' perpetrata dalla criminalita' in riferimento al tessuto sociale, civile ed economico della provincia".

Dettagli Creato Mercoledì, 29 Maggio 2019 12:55