Olio, dal 29 giugno il premio “Verga” a Cotronei

La Regione Calabria, l'amministrazione Comunale di Cotronei, in collaborazione di partner pubblici e privati, tra cui l'Elaioteca Regionale, hanno organizzato la settima edizione del premio "Verga", al fine di far conoscere, promuovere e valorizzare l'olio extra vergine d'oliva del comprensorio ed offrire un'occasione significativa ai produttori coinvolgendo gli olivicoltori di ben cinque regioni meridionali. Il concorso, quest'anno sarà articolato nel modo seguente: si inizia giorno 29 giugno 2019, con un convegno all'UNICAL di Cosenza su ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico per il rilancio del sistema oleario del mediterraneo, durante il quale saranno chiamati a relazionare docenti dell'Ateneo Cosentino, esperti del settore olivicolo Oleario della Regione Calabria e la Rappresentanza Politica Regionale guidata dal Consigliere Regionale Mauro D'acri, delegato all'agricoltura e da Mario Oliverio, Governatore della Calabria.

Da giorno 29 e fino al 1 giugno 2019, nel Comune di Cotronei (kr) ci saranno le selezioni degli oli partecipanti al concorso, a cura di una Giuria di Esperti guidata dal Capo Panel Carmelo Orlando. Giorno 30 giugno nel Comune di Cotronei, è previsto un mini corso di assaggio dedicato agli alunni delle scuole elementari. I risultati finali del saranno resi noti giorno 7 giugno 2019, nel Comune di Cotronei con una iniziativa voluta dalla stessa Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Belcastro, durante la quale interverranno numerose autorità politiche locali e nazionali.

Infine, va detto che per entrambi gli eventi, è stato siglato un accordo con le più importanti fiere del settore olivicolo oleario che si fanno in Italia, Olio Capitale di Trieste e la Fiera dell'Informatore Agrario e Vita in Campagna che si svolge a Montichiari in provincia di Brescia. Con la direzione di entrambe le fiere è stato raggiunto l'accordo per la concessione gratuita ai vincitori assoluti del premio Verga edizione 2019, fruttato leggero, medio ed intenso, una postazione espositiva nelle prossime edizioni sia della Fiera Olio Capitale che si svolgerà nel primo week end del mese di marzo 2020, che di quella di Vita in Campagna aprile 2020.