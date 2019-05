Crotone, Pollinzi (Possibile): “Soppressione treni fascia ionica fatto gravissimo”

"Leggo con apprensione la denuncia che arriva dalla Cisl circa la soppressione delle uniche due coppie di Intercity che garantivano collegamenti dalla fascia ionica della Calabria al resto del Paese.

Se confermato si tratterebbe di un fatto gravissimo che penalizzerebbe ancor di più un'area già sofferente sul piano infrastrutturale.

Se c'è invece un settore che va assolutamente incrementato è quello della mobilità su rotaie. Per ragioni di imprescindibili connessioni territoriali, per ragioni di diritti costituzionalmente tutelati, per ragioni di uguaglianza e anche per ragioni ambientali in un quadro complessivo di riduzione delle emissioni e contrasto ai cambiamenti climatici". Lo afferma attraverso una nota Filly Pollinzi, dirigente nazionale di Possibile.