Crotone: Dadone nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco

Cambio della guardia alla guida del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Crotone. Pier Nicola Dadone e' stato nominato nuovo comandante provinciale e subentra ad Antonino Casella, in carica dal 10 settembre 2014, che va a guidare il Comando provinciale di Pavia. Dadone, che ha 53 anni ed entrera' in servizio il 27 maggio, ha fatto il suo ingresso come funzionario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1994 ed ha prestato servizio nei Comandi di Cuneo, Bergamo e Brescia. E' stato vice comandante di Brescia dal 2011 ad inizio 2019. Ha partecipato alle attivita' di soccorso in numerose calamita', tra cui i terremoti in Umbria del 1997, a L'Aquila nel 2009, in Emilia nel 2012, in Centro Italia nel 2016. Si e' occupato di sicurezza nelle attivita' civili ed industriali ed e' analista della aziende a rischio di incidente rilevante.

Dettagli Creato Sabato, 25 Maggio 2019 09:42