Cotronei (Kr), il 7 giugno torna il “Premio Verga 2019 - Il Mediterraneo in bottiglia”

"Valorizzare gli oli extra vergini di oliva prodotti nelle regioni dell'Italia meridionale. Incentivare gli operatori del settore a puntare sul miglioramento della qualità; educare dal basso alla cultura dell'olio e stimolare l'uso e l'impiego dell'evo dalle caratteristiche organolettiche uniche e particolari. Restano confermati gli obiettivi della settima edizione del Premio Verga 2019 – Il Mediterraneo in bottiglia. Ufficializzata la data della competizione aperta quest'anno anche ai paesi del bacino del Mediterraneo. L'appuntamento è per venerdì 7 giugno. Un concorso per la migliore etichetta dell'olio extravergine d'oliva di qualità, tra le novità dell'edizione 2019". È quanto fa sapere il Sindaco di Cotronei Nicola Belcastro confermando la soddisfazione per il riconoscimento all'evento del patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MIPAAF) e per le sinergie e partnership che si stanno muovendo intorno all'organizzazione della manifestazione.

Giunto alla settima edizione, il concorso è promosso dall'Amministrazione comunale con la Pro loco di Cotronei, la Regione Calabria, la Camera di Commercio della Provincia di Crotone, il Gal Kroton Soc. Cons. A.r.l. e l'informatore agrario.

Novità e prospettive dell'evento sono state presentate nelle scorse settimane a Verona, nell'ambito di Sol & Agrifood, all'interno della Fiera del Vinitaly alla presenza, tra gli altri, del Governatore della Calabria Mario Oliverio. L'Esecutivo Belcastro ha approvato oggi il disciplinare per il concorso Migliore Etichetta dell'olio extravergine di qualità, nell'ambito del Premio. Le domande di partecipazione dovranno pervenire nei formati pdf o jpg e cartaceo entro il 22 MAGGIO 2019 alla PEC.

Chi può partecipare al PREMIO VERGA? Il Concorso è riservato agli oli extra vergine d'oliva prodotti nella campagna olearia 2019 nelle regioni Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata, Campania, Sardegna e nei Paesi del bacino del Mediterraneo, Tunisia, Marocco e Spagna.

Fruttato leggero, medio e intenso. Saranno premiati i primi tre oli relativi alle tre categorie.