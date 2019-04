Petilia Policastro (Kr), padre e figlio scomparsi: avviate le ricerche

Due allevatori, padre e figlio, risultano scomparsi dal giorno di Pasqua a Petilia Policastro, nel crotonese. I due, Rosario e Salvatore Manfreda, rispettivamente di 69 e 34 anni, sono usciti a bordo di un fuoristrada e non hanno piu' fatto rientro a casa. Non vedendoli tornare, i familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche. Al momento non e' stata trovata neanche la vettura dei due che, secondo quanto si e' appreso, sono incensurati. I carabinieri stanno sentendo i familiari dei due scomparsi per cercare elementi utili a chiarire quanto accaduto. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori.

Dettagli Creato Martedì, 23 Aprile 2019 15:54