Gomme per trattori a 350 euro: denunciati truffatori al web di Crotone

Era particolarmente conveniente il prezzo di 350 euro per l'acquisto di alcuni pneumatici per macchine agricole reclamizzati tramite una nota piattaforma social. Cosi' un isernino e' stato truffato da pregiudicati residenti nella provincia di Crotone specializzati in truffe on-line, individuati e denunciati dalla Squadra Mobile di Isernia per truffa in concorso. Dopo aver versato la somma con pagamento telematico, il malcapitato non aveva mai ricevuto gli pneumatici. Cosi' lo scorso mese di novembre aveva sporto denuncia. Dagli elementi acquisiti, gli investigatori della Squadra Mobile sono riusciti a identificare gli intestatari delle utenze telefoniche e della carta prepagata ove era stato effettuato il pagamento da parte dell'ignaro acquirente.

Dettagli Creato Venerdì, 19 Aprile 2019 21:00