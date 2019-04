Rifiuti sanitari smaltiti nei cassonetti, denunciato amministratore struttura socio-sanitaria nel Crotonese

Rifiuti speciali sanitari smaltiti come normale immondizia nei cassonetti. E' quanto hanno scoperto i carabinieri forestali di Crotone che hanno denunciato l'amministratore di una struttura socio sanitaria di un comune limitrofo per smaltimento irregolare di rifiuti sanitari.

Durante un controllo del territorio, i militari hanno accertato che rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rappresentati da deflussori e bottiglie per flebo, pannoloni sporchi e guanti di lattice, siringhe e mascherine monouso, mischiati ad altri rifiuti urbani utilizzati per la somministrazione di pasti erano stati smaltiti nei comuni cassonetti dei rifiuti urbani di Crotone, immettendoli cosi' nel ciclo della raccolta dei rifiuti urbani. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri forestali, l'amministratore della struttura sanitaria privata, trattava i rifiuti derivanti dall'attivita' come degli innocui scarti da lavorazione.