Cotronei (Kr), alternanza scuola-lavoro: consegnati attestati agli studenti dell'Istituto tecnico “Margherita Hack”

"La grande storia dell'idroelettrico calabrese e silana con tutta la sua preziosa eredità di archeologia ed ingegneria industriale, e lo straordinario patrimonio lacustre di cui Cotronei è viva testimonianza, sono risorse ed opportunità intorno alle quali bisogna lavorare in sinergia per favorire la crescita e lo sviluppo eco-sostenibile del territorio. Istituzioni, mondo della Scuola e imprese devono camminare in tandem e condividere strategie che vadano in questa direzione". È quanto ha dichiarato il sindaco Nicola Belcastro intervenendo oggi (martedì 16) all'evento conclusivo del percorso di alternanza scuola – lavoro che su impulso dell'Amministrazione Comunale, in questi mesi, ha visto protagonisti gli studenti dell'Istituto tecnico Margherita Hack e la società A2A, gestore e titolare della centrale idroelettrica di Cotronei.

"L'auspicio – aggiunge il primo cittadino – è che iniziative ed esperienze come queste possano contribuire a rafforzare il rapporto tra la realtà imprenditoriale ed il territorio, nella formazione e specializzazione delle nuove generazioni, favorendo l'acquisizione di competenze e facilitando l'inserimento nel mondo del lavoro".

La società era rappresentata da Roberto Corona, Francesco Farilla e Luciano Recaldini che insieme al sindaco, al coordinatore del progetto Natale Costantino e alla dirigente scolastica Rosa Audia hanno consegnato agli studenti il diploma di merito attestante l'attività formativa che si è poi conclusa con un primo colloquio di lavoro.