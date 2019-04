Capo Colonna, programmati interventi: apparati di comunicazione plurilingue e aree attrezzate

Il Parco archeologico nazionale di Capo Colonna, sito votato da oltre 30 mila persone nell'edizione 2016 dei luoghi del cuore del Fai, e' al centro di un programma di interventi sostenuti dal Mibac in sinergia con le istituzioni locali, con l'obiettivo di aumentarne la fruibilita'. Lo rende noto il Polo museale della Calabria. In particolare e' in fase di aggiudicazione il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione dell'area adiacente all'Heraion Lacinio che il Fondo Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo sostengono con un contributo di 28 mila euro. L'intervento, finalizzato alla realizzazione di apparati di comunicazione plurilingue e la creazione di uno spazio di sosta attrezzato per una migliore accoglienza dei flussi, sara' realizzato lungo l'affaccio panoramico prospiciente la Colonna, simbolo dell'intero Parco e punto di maggiore affluenza dei visitatori.

Dettagli Creato Venerdì, 12 Aprile 2019 10:51