Crotone, “Una strada per l’Europa”: il 13 aprile conferenza dell’associazione “Basta Vittime sulla SS 106”

"L'Associazione ha scelto Crotone – l'area della Calabria più isolata dal punto di vista infrastrutturale - per presentare una serie di novità riguardo i finanziamenti per l'ammodernamento della strada Statale 106.

A seguito di un lavoro a livello europeo durato alcuni mesi e reso possibile dal'interessamento della parlamentare europea Pina Picierno, l'Associazione ha avuto modo di recarsi a Bruxelles a novembre scorso per incontrare Matthew Baldwin - Deputy director general european coordinator for Road Safety and sustainable mobility (direttore generale del coordinamento europeo per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile) dell'Unione Europea per discutere della possibilità di cofinanziamenti agli Stati membri per progetti relativi all'ammodernamento delle principali arterie stradali in area disagiate.

Dal dipartimento sono poi giunte una serie di risposte scritte ai quesiti proposti dall'Associazione sulla possibilità di ottenere finanziamenti per l'ammodernamento della S.S.106. Opportunità che verranno illustrate nel corso della conferenza alla quale prenderanno parte Fabio Pugliese, presidente dell'Associazione "Basta Vittime Sulla Statale 106", la consigliera regionale Flora Sculco, l'onorevole Enza Bruno Bossio, l'ingegnere Antonio Bevilacqua del comitato "Nuova 106 adesso" e la parlamentare europea Pina Picierno. La conferenza sarà moderata dal direttore de il Crotonese, Giuseppe Pipita". Lo afferma attraverso una nota l' associazione "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106".