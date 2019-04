Crotone, sabato il convegno “Il vivere politicamente, c’è ancora spazio per l’etica in politica?“

Continua il percorso Luce sulla Città VI organizzato dal Movimento Vivere In con una conversazione dal titolo: "Il vivere politicamente, c'è ancora spazio per l'etica in politica?".

La conversazione, moderata dal giornalista Salvatore Audia, vedrà il contributo di Eugenio Scagliusi, direttore responsabile del Periodico VIVERE IN, e di Elisabetta Barbuto, deputata del M5S.

L'intento di questa iniziativa è quello di riflettere insieme sull'impegno politico che coinvolge ogni individuo che vive nella polis e contribuire alla crescita della corresponsabilità sociale nel nostro territorio, per agire con consapevolezza nel presente contesto di deriva economica e sociale.

Invitiamo tutti a partecipare al dibattito su un tema che riguarda coloro che non vogliono essere più spettatori passivi, ma piuttosto attori consapevoli della storia personale e del territorio.