Cotronei (Kr), il sindaco Belcastro: “Entro la fine del mandato un intervento sociale”

"Prima del termine dell'attuale mandato amministrativo, attraverso la ribadita condivisione della maggioranza consiliare, sarà individuato e realizzato un intervento di natura e funzione sociale a beneficio dell'intera comunità, il cui valore economico complessivo corrisponderà al 50% dell'indennità di funzione percepita dai due assessori, per come già ribadito in un manifesto dello stesso Gruppo Consiliare di Maggioranza, oltre un anno fa, nel Marzo 2018". È quanto dichiara il sindaco Nicola Belcastro, che aggiunge: "Così come già spiegato in tutte le sedi e con tutti gli strumenti a disposizione – prosegue il primo cittadino – è stato già chiarito che per ragioni di ordine squisitamente amministrativo non si può accantonare parte dell'indennità degli amministratori in un eventuale fondo comunale, vanificandosi pertanto ogni finalizzazione sociale sottesa al gesto".

"La scelta, quindi, di optare per un atto di liberalità entro la fine del mandato – aggiunge il sindaco – che sarà documentatamente equivalente in termini economici al 50% dell'indennità percepita dagli assessori (e sulla quale gli stessi pagano le relative imposte) preserva intatta quella dichiarata finalità sociale e qualifica ancor di più l'esemplare scelta politica e personale di contribuire in questo modo alla crescita della città. La malafede della minoranza – scandisce – si esprime anche sul livello politico. Facendo riferimento al Sindaco ed al PD essi dimenticano di essere (per la gran parte) figli della medesima collocazione politica, qualificandosi pertanto come autentici trasformisti, senza alcun pudore nel presentarsi ora di sinistra e subito dopo di destra, pensando probabilmente di rifarsi una verginità politica purtroppo inesistente".

"Invito semmai i consiglieri di minoranza – conclude Belcastro – ad un confronto vero ed alto su questioni di ordine politico sul quale vi è e vi sarà sempre necessità di misurare ed arricchire posizioni ed opinioni eventualmente diverse, evitando quindi alla comunità lo scadimento di polemiche infondate ed attacchi personali che offendono l'immagine stessa della Città".