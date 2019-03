Per la prima volta anche Crotone presente alla Relazione annuale del Garante Nazionale dei detenuti Palma, alla presenza del Presidente della Repubblica, Mattarella e degli alti vertici istituzionali

Mercoledì 27 marzo si è tenuta presso la Sala della Regina, a Montecitorio, l'annuale relazione al Parlamento dell'Autorità Garante dei diritti dei detenuti o delle persone private della libertà personale per il 2019.

Erano presenti all'incontro istituzionale le massime cariche dello Stato : dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Presidente della Camera Roberto Fico,( che ha dato il benvenuto ai garanti territoriali pe agli ospiti presenti), dal Vicepresidente del Senato Paola Taverna, fino al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal Presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi al il Ministro della Giustizia Bonafede.

Tra le criticità relative al sistema penitenziario, sono state ricordate dal presidente del Collegio nazionale Mauro Palma e dai componenti del collegio Daniela De Robert ed Emilia Rossi, le seguenti tematiche : il sovraffollamento carcerario che ha portato ben 2000 detenuti in più non per l'aumento degli arresti ma per le maggiori difficoltà ad uscire dalle forme di restrizione della libertà personale; la reiterazione della raccomandazione a intervenire sulla discrasia tra sospensione facoltativa dell'esecuzione penale per sopravvenuta infermità , attuabile in caso di malattia fisica e non per quella psichica; l'esigenza di assicurare la tutela dei minori soggetti a restrizioni della libertà personale. Alla convocazione di tutti garanti dei detenuti territoriali, per la prima volta, era presente Crotone per il tramite del proprio garante comunale l'avv. Federico Ferraro.

Il Garante dei detenuti , come noto, è un organismo preventivo che agisce visite non annunciate, ha poteri di accesso a tutti i luoghi di privazione della libertà personale rientranti nella propria area di competenza territoriale, senza bisogno di autorizzazione alcuna. Il pubblico ufficiale è destinatario di reclami non giurisdizionali delle persone detenute, ex art. 35 dell'ordinamento penitenziario.