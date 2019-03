Scontro Crotone, morta anche seconda persona

E' morta anche la seconda persona coinvolta nel grave incidente stradale avvenuto ieri a Crotone sulla strada statale 107 in localita' Corazzo nel quale era morta sul colpo Marianna Origlia, 24enne crotonese. Purtroppo anche l'autista dell'altra auto coinvolta, aniele Lacco, 32 anni di Cetraro, e' deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Lo scontro frontale, per cause in corso di accertamento, e' avvenuto tra una Fiat Bravo condotta dal 32enne di Cetraro ed una Matiz alla cui guida c'era la giovane di Crotone che e' morta sul colpo. Lacco era stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotone, dove e' poi deceduto. (AGI)

Dettagli Creato Domenica, 31 Marzo 2019 11:37