San Demetrio Corone (Kr), entra in un bar e distrugge mobili e stoviglie: denunciato 34enne

E' entrato in un bar a San Demetrio Corone ed ha distrutto bottiglie, stoviglie e parte dei mobili, inveendo contro la titolare. Solo l'intervento dei carabinieri e' riuscito a fermare la furia di M.M., di 34 anni, di Corigliano Rossano, con precedenti di polizia, che e' stato denunciato in stato di liberta' per danneggiamento aggravato, porto abusivo di arma e minaccia. I militari, intervenuti in seguito ad una segnalazione, sono entrati nel bar e hanno bloccato l'uomo che, pur non opponendo resistenza, ha continuato a minacciare la titolare dell'esercizio. Sottoposto a perquisizione personale, il trentaquattrenne e' stato trovato in possesso di un coltello che e' stato sequestrato. L'uomo ha dichiarato che alla base del suo gesto ci sono stati motivi di risentimento legati a questioni sentimentali.

Dettagli Creato Venerdì, 29 Marzo 2019 17:21