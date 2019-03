Benemerenza dell'Associazione Giovanni Palatucci a Vincenzo Costa, direttore del CSV Aurora Crotone

In data 25 Marzo 2019, l'Associazione Giovanni Palatucci Onlus – Roma, per segnalazione del vice- Presidente Cav. Vincenzo Costa , ha deliberato il rilascio di una Attestazione di Benemerenza al Direttore del CSV Aurora Crotone, Filippo Sestito, per il contributo dato alla memoria del Servo di Dio e Giusto tra le Nazioni " Giovanni Palatucci " , unitamente all'encomio anche un una medaglia ricordo per il centenario della sua nascita .

Il Presidente dell'associazione Mons. Roberto Deodorico, ha inviato inoltre i suoi saluti a Filippo Sestito con la speranza che il ricordo delle gesta " 5.00 " Ebrei salvati da Palatucci resti sempre vivo in tutti noi, auspicando la definizione dell'iter di beatificazione nel più breve tempo possibile.