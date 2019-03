Incendio in locale caldaia a Isola Capo Rizzuto: trovato corpo carbonizzato

Ieri sera alle ore 19.30 circa, una squadra dei vigili del fuoco di Crotone, e' intervenuta nel Comune di Isola Capo Rizzuto per un incendio in un locale caldaia. Mentre i vigili del fuoco si adoperavano per spegnere il rogo, hanno trovato all'interno del locale un corpo completamente carbonizzato. Sul posto, sono arrivati il medico legale e il magistrato, che dopo i primi rilievi ha autorizzato la rimozione del cadavere, trasportato all'obitorio dell'ospedale di Crotone. Lo riferiscono i vigili del fuoco di Crotone in una nota. (AGI)

