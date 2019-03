Il sindaco di Crotone: “Governo preveda misure speciali per gli imprenditori colpiti dal maltempo”

"E' necessario, alla luce di quanto verificatosi, fare fronte comune". Così il sindaco di Crotone Ugo Pugliese che ha incontrato stamani gli imprenditori che hanno subito danni dagli eventi calamitosi del 20 e 25 novembre scorsi dopo il mancato riconoscimento dello stato di calamita' da parte del Governo. Il primo cittadino ha proposto l'istituzione di un tavolo tecnico regionale aperto a tutte le rappresentanze istituzionali del territorio. E' stato, inoltre, redatto e condiviso un documento nel quale l'amministrazione propone la predisposizione di una relazione unica sottoscritta da Comune ed associazioni di categoria che rappresenta al ministero dello Sviluppo economico, al ministero dell'Economia e finanze e al ministero del Sud le conseguenze subite dal tessuto imprenditoriale crotonese a seguito degli eventi calamitosi del 20 e 25 novembre 2018. "Tale relazione - e' scritto in una nota - dovra' specificare: i settori produttivi coinvolti, gli effetti in termini di indotto, le conseguenze a livello occupazionale, i danni strutturali per singola impresa. Si proporra' ai ministeri che hanno specifica competenza di concedere un moratoria per almeno tre anni sulle imposte del Governo centrale. Ed inoltre di prevedere agevolazioni fiscali in termini di esenzione di imposta o crediti di imposta per investimenti destinati alla ristrutturazione aziendale. Inoltre sgravi contributivi sui lavoratori. Ed accesso ad un fondo di garanzia per l'accensione di finanziamenti destinati alla ristrutturazione aziendale e comunque garantito dalla Regione Calabria". "Se ci sara' il Consiglio dei Ministri in Calabria - ha concluso Pugliese - sarebbe opportuno che si inserisse nell'agenda di Governo anche la problematica che investe in nostri imprenditori".

Alla riunione, finalizzata a fare il punto della situazione e trovare una linea comune di procedura, hanno partecipato l'assessore alle Attivita' produttive Sabrina Gentile, l'assessore alla Protezione civile Leo Pedace, la consigliera regionale Flora Sculco e, tra gli altri, il presidente di Confindustria Crotone Michele Lucente. "