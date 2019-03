Barbuto (M5S) attacca il presidente della Provincia di Crotone: “Programmare, basta lamentarsi”

"Il nostro amabile Presidente della Provincia non perde occasione, ogni qual volta qualcuno scrive qualcosa in merito al disastroso stato in cui si trovano scuole o strade del nostro territorio, per rimarcare l'insufficienza delle somme stanziate dal Governo, in occasione dell'ultima Legge di bilancio, in favore delle province e segnatamente per la provincia di Crotone.

In tale ultima occasione,la sensibilità del nostro Giano bifronte (Sindaco/Presidente della Provincia) è stata ferita da un mio post su Facebook nel quale raccontavo di essermi recata in agro di Strongoli per visionare le criticità di alcune strade, il tutto in seguito a segnalazioni dei cittadini del posto, visita alla quale mi ripromettevo di dare seguito in altri territori sempre su richiesta e segnalazioni di vari cittadini. Forse lo ha urtato la voce fuori campo nel minifilmato che rilevava come la Provincia avrebbe dovuto preoccuparsi di rendere sicura una strada alternativa prima di provvedere alla chiusura della strada principale? E perché mai? Mai sia che alla Provincia, specchio di assoluta e lineare conduzione, possa essere imputato o rimproverato alcunché.

Ma tant'è... non ci meravigliamo più. Da un lato, in pubbliche occasioni e a beneficio di ancora vuole crederci, il nostro Giano bifronte rivendica la sinergia istituzionale, dall'altro, appena chiuso il sipario e con mirabile coerenza, si trasforma in un trinariciuto di Guareschiana memoria che al grido di "contrordine..." ripete quanto sussurrato dalla buca del suggeritore di turno...

Se non si provvede è solo per mancanza di fondi. All'uopo, infatti, sempre il nostro amabile Presidente della Provincia, nel sostenere l'esiguità di quanto stanziato rispetto alle esigenze del territorio, rievoca la famosa truffa delle vacche di Fanfani che, ad onor del vero, contraddistinguono più l'operato e le imprese dei grands magiciens a lui vicino piuttosto che l'operato della scrivente e della collega Corrado.Mai paragone fu più infelice.

Allora,al fine di sgombrare il campo da equivoci, vorremmo ricordare al Sindaco/Presidente della Provincia e al/ai suggeritori che la previsione dello stanziamento della somma di € 3.210.302,88per l'anno 2019, non è l'unico che verrà effettuato, perché la legge di bilancio e, quindi, il decreto attuativo del MIT, prevede un riparto di ben 3,75 miliardi di €uro destinati alle Province delle Regioni a Statuto Ordinario per l'elaborazione di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole, che si traduce in uno stanziamento annuale di 250 milioni di Euro all'anno dal 2019 al 2033.

Ecco perché, in più occasioni ho ritenuto di dover sottolineare la necessità di effettuare un censimento delle priorità e programmare con attenzione un piano serio di interventi di recupero delle tante, troppe, criticità che affliggono il nostro territorio fra le quali, per l'appunto le scuole come il Liceo Classico Pitagora o il Liceo Gravina e tante, troppe strade, assolutamente insicure per gli utenti che le percorrono ogni giorno. Nessuno ha mai ipotizzato che la somma stanziata per quest'anno possa essere la panacea dei mali che affliggono la provincia crotonese, ma iniziare a programmare seriamente degli interventi prioritari invece che lamentarsi sempre sarebbe cosa buona e giusta.

A meno che la suscettibilità del nostro primo cittadino non sia stata ferita dal continuo memento sulla destinazione delle somme stanziate che, tuttavia, non mancherò di ripetere sono destinate esclusivamente a scuole e strade ed esclusivamente per le stesse dovranno essere utilizzatecon buona pace dei pensieri del Presidente della Provincia, che si preoccupa di dare la precedenza al riequilibrio di bilancio dell'Ente ed al pagamento dei mutui.

Lungi dal mio intento voler riaccendere ogni tipo di polemica, ma vista la storia recente (somme già destinate e stanziate per le strade provinciali stornate per altre strutture sportive cittadine e non).Repetita iuvant...". Lo afferma Elisabetta Barbuto (M5S Camera – Commissione Trasporti).