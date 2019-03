Ambiente, anche i Gd di Crotone in piazza per difendere il pianeta

"Oggi, 15 marzo 2019, in tutte le piazze del mondo sta accadendo qualcosa di straordinario che ci auguriamo diventi la normalità. Migliaia di studenti manifestano contro l'indifferenza che la nostra società mostra nei confronti della difesa dell'ambiente. Manifestano per il loro futuro, messo seriamente a rischio da politiche cieche ed egoistiche. La tutela dell'ambiente è ancora un argomento che suscita ilarità in alcuni settori della società, spesso etichettata con disprezzo come un tema "di sinistra": si trova sempre qualcosa di più importante e si proprietario rispetto ad essa". Lo scrivono in una nota i Gd di Crotone.

"La manifestazione di oggi dovrà essere il primo passo per capovolgere radicalmente questa interpretazione. La difesa dell'ambiente è e sarà la lotta prioritaria da combattere e vivere.

Per il nostro futuro, per il nostro pianeta.

I Giovani democratici di Crotone sostengono con forza la manifestazione di oggi e tutta quelle che seguiranno nei giorni a venire".