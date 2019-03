Cirò (Kr), il Comune presenta un progetto per la realizzazione di un'area adibita a piccolo riparo di pesca

"Favorire un servizio stagionale nell'area costiera in località Marinella, contribuendo a potenziarne e promuoverne l'attrattività e lo sviluppo turistico. Sottende questi obiettivi il progetto per la realizzazione di un'area adibita a piccolo riparo di pesca con scalo di alaggio stagionale e servizi annessi attraverso il quale la Giunta Municipale ha partecipato all'apposito bando pubblico promosso dal FLAG I borghi marinari dello Ionio di cui Cirò fa parte". A darne notizia è il sindaco di Cirò Francesco Paletta, cogliendo l'occasione per sottolineare "la costante attenzione dell'Esecutivo nel cogliere ogni occasione di sviluppo eco-sostenibile, investendo sull'infrastrutturazione e la fruibilità turistica 365 giorni l'anno di tutto il territorio comunale: dal Centro Storico alle aree rurali alla zona costiera, come in questo caso".

Ammonta a 75 mila euro il finanziamento richiesto dall'Amministrazione Comunale per un'area di 650 mq.

Il progetto prevede, tra le altre cose, la realizzazione di una pista di alaggio lunga 75 metri, di un impianto di illuminazione e pavimentazione esterna e di una struttura prefabbricata (box) prevista di servizi igienici da utilizzare come vano tecnico durante le operazioni di alaggio da parte dei pescatori, la gestione sarà affidata dal comune tramite bando pubblico. Le opere avranno carattere stagionale, con materiali e soluzioni tecnologiche amovibili per il periodo invernale.