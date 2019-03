Grande attesa per la VI edizione di Hospitality Rest@rt Tropea

Una forte impronta digitale ed un format collaudato per la VI edizione consecutiva di Hospitality Rest@rt Tropea. Il focus principale è la costante evoluzione tecnologica e l'evoluzione digitale nel mondo del travel.

Per la prima volta saliranno sul palco i rappresentanti di Lybra Hotel Revenue Intelligence (™), Engine Lab, Octorate, Iccrea Banca Spa. Tra i brand che hanno riconfermato la loro presenza: Expedia, presente a tutte le sei edizioni, e Titanka! Spa.

Tra i temi trattati si parlerà di cambiamento del turismo, trend di prenotazioni sulla regione Calabria, strumenti e tecniche di revenue per incrementare il fatturato, come misurare le potenzialità della Destinazione, la presenza web e la produttività dalsito ufficiale, gestione delle prenotazioni on line, strategie e tattiche per aumentare le vendite delle camere in modo diretto e quest'anno per la prima volta affronteremo il tema dei finanziamenti al comparto turistico.

Il programma, afferma Massimo Vasinton Presidente Asalt – Associazione Albergatori Tropea - è organizzato in slot di 40 minuti e vuole offrire un quadro completo dell'evoluzione digitale nell'operatività, nella commercializzazione e nella promozione turistica. Tutte competenze che non sono una visione del futuro ma larealtà del presente dell'industria turistica italiana ed internazionale.

Una mezza giornata di formazione: si inizia alle 9.00 e si termina intorno alle 14.00, con un aperitivo finale che sarà una buona occasione anche di networking.

Un ringraziamento speciale ai nostri partner: Acqua degli Dei Mediterranean Essence – Sky Business Hotel – Revenuegoal.

Ultimi posti disponibili con registrazione gratuita su www.hospitalityrestart.com