Crotone, l’assessore all’Urbanistica rompe con la maggioranza: si dimette Salvatore De Luca

L'assessore del Comune di Crotone Salvatore De Luca si e' dimesso dall'incarico per insanabili contrasti con la coalizione politica che governa la citta', un insieme di liste civiche tra le quali 'Crotone in rete' che fa capo alla consigliera regionale Flora Sculco. De Luca, avvocato specializzato in diritto d'impresa, era stato nominato assessore comunale dal sindaco Ugo Pugliese il 21 luglio del 2017 e attualmente aveva la delega all'Urbanistica, alla Pianificazione territoriale, ai Programmi complessi, alle Societa' partecipate, alla Viabilita' e traffico, al Verde pubblico e, infine, alla Pianificazione e regolazione dell'impiantistica sportiva. "Forse perche' sono un tecnico la mia idea di amministrazione e' sempre stata diversa da quella della coalizione della quale faccio parte" ha spiegato l'ormai ex assessore nel corso di una conferenza stampa tenuta questo pomeriggio per annunciare la sua decisione di dimettersi. (Agi)

31 Gennaio 2019