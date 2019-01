Isola Capo Rizzuto (Kr), il 12 gennaio il convegno promosso da ‘Risveglio Ideale’ su ambiente e salute

"Ambiente e Salute. Confronto e Impegni". Questo è il tema del convegno che si terrà sabato 12 gennaio 2019, ore 16, presso la Sala Carnì, in via San Marco a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone.

Questa è la seconda edizione dell'iniziativa. La prima si tenne nello stesso luogo il 24 giugno 2016. Dopo circa tre anni, c'è la necessità di rifare il punto sulle condizioni di vita che si determinano a seguito delle situazioni ambientali e sanitarie nell'area del Crotonese.

L'evento è promosso da Mariella Maio, socio cofondatore di Risveglio Ideale.

Interverranno l'ingegnere chimico Vincenzo Voce; la dottoressa Antonella Rizzo, assessore all'Ambiente della Regione Calabria; Giancarlo Cerrelli, segretario provinciale Lega-Salvini Premier di Crotone; Margherita Corrado, senatrice del M5S; Antonio Viscomi, deputato del PD; Wanda Ferro, deputato di Fratelli d'Italia. Le conclusioni sono affidate ad Angela Napoli, Presidente di Risveglio Ideale, già deputata di lungo corso e per molti anni componente e Vice-Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

Condurrà l'incontro Orfeo Notaristefano, giornalista e scrittore.