Far West a Crotone, Pugliese: “C’è preoccupazione”

"Ho appreso, mentre mi trovo a Roma per impegni istituzionali, di quanto avvenuto oggi nel Quartiere Gesu' di Crotone. Quanto e' successo preoccupa notevolmente". Lo afferma, in una dichiarazione, il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, facendo riferimento a quanto accaduto oggi in citta', dove persone non identificate hanno sparato 15 colpi di arma da fuoco contro alcune auto in sosta e l'esterno di un esercizio commerciale. "Confido - aggiunge Pugliese - nell'operato delle forze dell'ordine, che sono sempre impegnate per il mantenimento della sicurezza e della legalita' e la cui presenza e professionalita' e' costantemente avvertita sul territorio".

Dettagli Creato Mercoledì, 09 Gennaio 2019 20:31