Crotone, ritrovato ordigno bellico inesploso

Un ordigno bellico inesploso, verosimilmente risalente al secondo conflitto mondiale, e' stato trovato casualmente a Crotone in localita' "Acqua della Quercia". La scoperta e' stata fatta durante l'effettuazione di lavori di aratura all'interno di un fondo agricolo privato. L'area e' stata immediatamente presidiata e messa in sicurezza dai carabinieri della Compagnia di Crotone, in attesa dell'intervento degli artificieri che dovranno fare brillare l'ordigno, verosimilmente un proiettile di artiglieria calibro 76 mm. Successivamente sono previste anche le attivita' di bonifica della zona in cui e' avvenuto il ritrovamento.

Dettagli Creato Martedì, 08 Gennaio 2019 13:25