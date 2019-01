Crotone, M5S presenta esposto su discarica di Columbra: “Potenziali danni alla salute”

Le parlamentari del M5s Elisabetta Barbuto e Margherita Corrado e i consiglieri comunali di Crotone Ilario Sorgiovanni e Andrea Correggia hanno reso noto di avere depositato un esposto alla Procura di Crotone "per denunciare - e' scritto in un comunicato - i disagi e i potenziali danni alla salute causati dalla discarica sita in localita' Columbra di Crotone agli abitanti delle zone limitrofe, frazione Papanice, quartiere Poggio Pudano e Cutro". "Le popolazioni di queste localita', infatti - e' detto nel comunicato - denunciano quotidiani disagi dovuti alla presenza, nell'abitato, di polveri di colore grigio scuro e odore nauseabondo, causa di irritazioni respiratorie e che costringe i residenti a tenere le finestre serrate per evitare di subire tali inconvenienti anche all'interno delle case. A cio' si aggiungono le comprensibili preoccupazioni dovute alla percezione di un'alta incidenza tumorale e il sospetto che questa sia direttamente collegata alle alterate condizioni ambientali". "Per tali motivi, i portavoce pentastellati - riporta ancora il comunicato - chiedono, in base all'art 32 della Costituzione, che vengano attuate tutte le opportune iniziative finalizzate alla miglior tutela possibile del benessere psico-fisico dei cittadini, e in particolare: controlli che verifichino lo stato attuale del livello dei contaminanti e la loro eventuale presenza nell'aria, nell'acqua e nella catena alimentare umana; l'ammissione, in occasione dei controlli richiesti fuori e dentro la discarica di Columbra, di un tecnico indipendente, individuato e incaricato dalla Comunita', che effettui esami di verifica in parallelo a quelli degli Enti preposti, per consentire alla popolazione un raffronto tra i dati e l'avvio di un monitoraggio olfattometrico della discarica di Columbra, come gia' recentemente avvenuto a Celico".

"In quest'ultima localita', infatti, a seguito delle numerose segnalazioni e lamentele da parte dei residenti dovute alle emissioni odorigene provenienti dall'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti di proprieta' della Mi.Ga., srl, la Regione - si afferma ancora nella nota - ha indetto una gara che prevede lo studio del territorio e la valutazione della molestia olfattiva proveniente da quell'impianto o da altre realta' presenti sul territorio. Con Decreto Dirigenziale n. 9098 del 13 agosto 2018 si e' proceduto all'aggiudicazione del bando e a breve partira' il progetto di monitoraggio olfattometrico in cui un ruolo importante e' anche riservato alla cittadinanza, con raccolta di segnalazioni dei residenti tramite piattaforma informatica accessibile a tutti gli interessati". "Auspichiamo di ricevere, da parte delle istituzioni coinvolte - concludono le parlamentari ed i consiglieri comunali M5S - un pronto riscontro alle richieste e alle legittime preoccupazioni di cittadini rimasti troppo spesso inascoltati su tematiche fondamentali. Un territorio martoriato da varie forme di inquinamento necessita di provvedimenti efficaci e rapidi per la tutela della salute pubblica".