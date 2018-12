"9 milioni in 3 anni per l'aeroporto di Crotone": esulta il M5S

"Il rilancio del Sud passa per il rilancio e il miglioramento delle sue infrastrutture. Senza una mobilità all'altezza, non ci sarà mai sviluppo. L'aeroporto di Crotone in particolare è una infrastruttura fondamentale per scongiurare l'isolamento dell'intera fascia ionica calabrese, territorio che storicamente soffre l'assenza di infrastrutture di collegamento con il resto d'Italia. Per questo motivo in manovra il Movimento 5 Stelle si è battuto su questo fronte, per dare normalità alla Calabria. È grazie a questo impegno che sono stati stanziati ben 9 milioni di euro ripartiti in 3 anni dal 2019 per assicurare la continuità dei voli da e per Crotone. Chiaramente è solo un primo passo, ma è un segno concreto di attenzione. La costa jonica calabrese è un territorio bellissimo. Le meraviglie di questa terra devono poter essere raggiunte facilmente dai turisti e degli stessi calabresi". Così in una nota i senatori calabresi Margherita Corrado, Nicola Morra, Giuseppe Auddino, Bianca Laura Granato, Silvana Abate, Silvia Vono.

Dettagli Creato Sabato, 22 Dicembre 2018 17:26