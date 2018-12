Vono (M5S): "Sconfiggere la 'ndrangheta è priorità di questo Governo"

"La lotta alla criminalita' organizzata prosegue piu' decisa e forte che mai per restituire sviluppo e legalita' ad un territorio in difficolta' ma che vuole riscattarsi. Sconfiggere la 'Ndrangheta e' una priorita' assoluta del nostro governo". Ad affermarlo e' la senatrice del M5S Silvia Vono, plaudendo all'operazione 'Tisifone'. Vono ha espresso le congratulazioni e il sostegno alla Polizia e alla Dda "per il significativo risultato raggiunto".

