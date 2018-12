Finanziamento aeroporto Crotone, Siclari (FI): “Passare dalle parole ai fatti”

«Sono felice di apprendere che il ministro Toninelli abbia annunciato di voler finanziare la continuità territoriale a Crotone accogliendo, di fatto, la mia richiesta. Ma non bastano le solite promesse, adesso si passi dalle parole ai fatti». Così il senatore forzista Marco Siclari, in seguito all'annuncio del ministro Toninelli, in visita in Calabria, relativo al finanziamento di nove milioni di euro destinato all'aeroporto di Crotone in tre anni.

«Delle passerelle in Calabria siamo stufi. Occorre – prosegue il parlamentare azzurro - stanziare più fondi per la Calabria per garantire tanto a Crotone quanto a Reggio di poter usufruire di un servizio completo, con voli e tratte in più. Diversamente sarebbe solo l'ennesimo spot».