Toninelli: “9 milioni per l’aeroporto di Crotone”

"Nove milioni per l'aeroporto di Crotone in tre anni". Lo ha anunciato il ministro dei Trasporti Toninelli a margine dell'incontro in Prefettura con rappresentanti delle istituzioni, forze dell'ordine e comitati che si battono per l'ammodernamento della strada statale 106 e dello scalo Sant'Anna. "Ieri abbiamo presentato in Senato - dichiara all'Agi - un emendamento per destinare all'aeroporto di Crotone 9 milioni di euro ripartiti in tre anni dal 2019 per assicurare la continuita' dei voli, ma dobbiamo anche lavorare per creare le infrastrutture necessarie affinche' chi scende dall'aereo poi possa proseguire in tranquillita' e sicurezza" ha specificato il ministro. "La situazione che ho visto qui e' terribile - ha aggiunto - peggio di quello che mi aspettavo. Con queste infrastrutture non si puo' fare impresa e da parte del governo c'e' l'impegno a dare normalita' alla Calabria". A proposito del tratto di strada statale 106 che va da Catanzaro e Crotone (che il ministro ha percorso in auto), Toninelli ha annunciato: "A febbraio saro' di nuovo qui per decidere il progetto sul quale puntare per la statale 106. Sceglieremo tra tre opzioni per arrivare subito ad una progettazione definitiva. Lavorando sulle infrastrutture, nella massima legalita', si potra' togliere la Calabria dalla morsa della criminalita'".

Dettagli Creato Lunedì, 17 Dicembre 2018 20:11