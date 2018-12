Dalla Regione 2,3 mln per il progetto “Antica Kroton”

La Regione Calabria ha emanato il decreto di liquidazione che assegna le anticipazioni per l'intervento '"Antica Kroton". L'anticipazione assegnata è di 2.320.000 euro, pari al 10% dell'importo previsto per la realizzazione degli interventi riguardanti le schede sottoscritte da Mibact, Regione Calabria e Comune di Crotone lo sorso 30 luglio. Non si dà il via libera all'intero progetto, che prevede un investimento complessivo di 61.700.000 euro, ma esclusivamente a quelle parti del progetto che hanno già trovato la condivisione tra i soggetti firmatari. Il decreto dirigenziale del dipartimento Turismo, beni culturali e spettacolo è il n. 14467 del 5 dicembre scorso.

13 Dicembre 2018