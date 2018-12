Cirò Marina (Kr), cardellini detenuti illegalmente: una denuncia

I carabinieri forestale di Crotone hanno scoperto a Ciro' Marina otto cardellini che erano detenuti illegalmente in gabbia da un uomo in un locale adibito a magazzino. I volatili sono stati posti sotto sequestro e la persona che li deteneva e' stata denunciata in stato di liberta' alla Procura della Repubblica di Crotone. Il ritrovamento dei cardellini e' avvento nel corso di una perquisizione. La persona che era in possesso dei cardellini, alla richiesta dei militari, non e' stata in grado di esibire alcuna documentazione che ne legittimasse la detenzione. L'uomo e' stato cosi' denunciato per la detenzione illegale dei volatili. In considerazione del fatto che i cardellini erano abituati alla presenza dell'uomo e che l'immissione in liberta' avrebbe potuto pregiudicarne la sopravvivenza, tenuto anche conto del loro ottimo stato di detenzione e di benessere, i volatili sono stati affidati all'attuale possessore in attesa delle determinazioni dell'autorita' giudiziaria. (Ansa)

Dettagli Creato Martedì, 11 Dicembre 2018 16:52