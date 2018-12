Crotone, il 14 dicembre il convegno sul tema “Lavoro e Libertà, tra storia e futuro”

Il lavoro come strumento di libertà e di sviluppo: questo il tema di cui si discuterà nel corso del convegno organizzato dal Movimento Vivere In presso il salone della parrocchia del Sacro Cuore.

Interverranno portando la loro esperienza Vincenzo Linarello, presidente di GOEL – gruppo cooperativo, una iniziativa che si propone di affrontare la piaga della disoccupazione con proposte concrete di lavoro, e Antonino Leo, responsabile del Movimento Vivere In di Crotone che in questa occasione presenterà il progetto "Costruire Futuro", una esperienza che si propone di affrontare in modo propositivo il tema del lavoro nel nostro territorio.

L'intento della serata è quello di riflettere e confrontarsi sui concreti processi di sviluppo che il lavoro innesca in una comunità sociale. Aiuteranno la riflessione le testimonianze concrete di alcuni attori economici che operano da tempo in questa nostra provincia. Seguirà il dibattito in sala.

Nel corso della serata sarà esposta la mostra fotografica dal titolo "quando eravamo operai", a cura di Gaetano Leonardi e Christian Palmieri.