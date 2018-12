Medico aggredito a Crotone, intensificata vigilanza ospedale

La problematica delle aggressioni al personale sanitario, alla luce dell'episodio del 4 dicembre scorso ai danni di un medico all'esterno dell'Ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone, e' stata nuovamente approfondita in Prefettura, nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del sindaco e dei rappresentanti dell'Azienda sanitaria provinciale. Lo rende noto la Prefettura. La tematica e' stata gia' esaminata in una riunione nello scorso mese di agosto, in occasione di un'altra aggressione nei confronti di un medico nei pressi del Pronto soccorso. Dopo quella riunione sono state disposte alcune misure a tutela della sicurezza degli operatori sanitari e della collettivita'.

"In particolare - e' scritto in una nota - l'Asp, che gia' ha assicurato di avere adottato le misure di prevenzione indispensabili per la sicurezza all'interno nella struttura ospedaliera, attraverso sistemi di videosorveglianza e un servizio di vigilanza privata presso il pronto soccorso e il reparto di riabilitazione, e' stata invitata, altresi', a ripensare ad un modello organizzativo interno che supporti i medici nella fase di comunicazione con i pazienti e i loro familiari". A conclusione del vertice il Prefetto ha disposto che siano intensificati ulteriormente le misure di stretta vigilanza del nosocomio cittadino, peraltro obiettivo strategico inserito nel piano coordinato di controllo del territorio.