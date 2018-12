Ministro Lezzi a Crotone: “Presto Cdm per ripartire risorse a sostegno delle aziende colpite dal maltempo”

"Appena arriveranno le stime dalla Regioni faremo un Consiglio di ministro per ripartire le risorse a sostegno delle aziende che hanno subito danni dal maltempo". Lo ha detto il ministro per il Sud Barbara Lezzi a conclusione di una riunione nella Prefettura di Crotone. Il ministro, giunto in Calabria in mattinata, e' stata dapprima a Polia nel Vibonese, interessata da una situazione di rischio idrogeologico accentuato dagli ultimi fenomeni meteorologici e poi e' arrivata a Crotone. Alla riunione hanno partecipato sindaci delle zone danneggiate, rappresentanti delle organizzazioni di categoria e e titolari delle aziende che hanno subito danni soprattutto dai tornado del 20 e del 25 novembre abbattutisi su Crotone.

"C'e' un piano di investimenti – ha detto Lezzi - contro il dissesto idrogeologico per circa 7 miliardi che vedra' protagonista il Sud. Ci stiamo muovendo con il Ministeri dei Trasporti e dell'Ambiente e con la Ragioneria di Stato per mettere tutto in sinergia".

A proposito di trasporti e infrastrutture, il ministro per il Sud ha affermato: "Nella legge di bilancio abbiamo aumentato a quota 34% gli investimenti per Anas ed Rfi a beneficio delle infrastrutture al Sud. A tale somma - ha proseguito - vanno aggiunti i fondi strutturali europei per colmare il gap infrastrutturale del Meridione che ha strade da terzo mondo". Lezzi, rispondendo alle domande dei giornalisti, si e' impegnata a vedersi con il collega dei Trasporti, Danilo Toninelli, in merito alle vicende che riguardano l'aeroporto di Crotone".