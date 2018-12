Medico aggredito a Crotone, M5S: "Evidenziata utilità nostro ddl su sicurezza operatori sanitari"

"Esprimiamo profondo sconcerto per quanto avvenuto oggi appena fuori l'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dove una dottoressa è stata aggredita e ferita gravemente da un cittadino che, stando alle prime indagini, la riteneva responsabile della morte di una congiunta. La cronaca, purtroppo, ci racconta sempre più spesso di episodi di violenza sul personale medico. Questo dimostra quanto sia necessario il lavoro che sta portando avanti in primis il nostro ministro della Salute Giulia Grillo per inasprire le pene per questo tipo di reati inaccettabili: chi lavora per tutelare la salute dei cittadini ha bisogno di farlo in tutta sicurezza e serenità". Lo dichiarano in una nota Maria Elisabetta Barbuto e Margherita Corrado, rispettivamente deputata e senatrice del Movimento 5 Stelle, entrambe originarie della cittadina calabrese.

"Il Ddl -ricordano- è stato già approvato in Consiglio dei ministri e prevede, oltre che l'aggravamento delle pene, anche la costituzione di un Osservatorio nazionale anti-violenze. A Crotone, purtroppo -rilevano le esponenti M5S- è già il secondo episodio di violenza contro il personale medico in pochi mesi. Abbiamo già contattato le autorità locali: è stata predisposta l'intensificazione della vigilanza nei pressi dell'ospedale e le indagini proseguiranno. Nel frattempo, auguriamo alla dottoressa una pronta guarigione e ringraziamo il venditore ambulante maghrebino che fortunatamente è intervenuto durante l'aggressione salvandole la vita".