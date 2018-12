Migranti cacciati fuori dal Cara, Marziale: "Disattesa convenzione Onu su minori"

"La proposta del collega del Lazio, Jacopo Marzetti? Mi trova completamente d'accordo: noi garanti dovremmo essere invitati alla Conferenza di Marrakech anche per dare un senso pragmatico e non solo dottrinale alla Convenzione universale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Onu". Cosi' all'agenzia Dire il garante per l'Infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, argomentando della conferenza internazionale sulle migrazioni che si terra' il 10 e l'11 dicembre in Marocco.

"Nei giorni scorsi - ricorda il garante della Calabria - ho interpellato il prefetto di Crotone, Cosima Di Stani, a rendere pubblico a Mattarella e Conte che il cosiddetto decreto Salvini sulla sicurezza ha messo in strada una donna incinta, con una bimba di sei mesi a seguito ed il marito. I tre sono stati accompagnati alla stazione ferroviaria di Crotone e lasciati alla pioggia e al vento con la sola indicazione di 'arrangiarsi'. Ecco, non possiamo ammantarci di avere ratificato la Convenzione dell'Onu e poi fare quello che accaduto a Crotone. Quando si fanno le leggi - ha aggiunto Marziale - la Convenzione internazionale sul fanciullo deve essere tenuta in grande considerazione. E poiche' episodi di disattenzione della Convenzione Onu le registriamo ovunque, la proposta del collega Marzetti mi trova d'accordo". "E se non avro' risposte sul caso di Crotone - ha concluso Marziale - andro' fino a New York, all'Onu, per denunciare questo episodio. E' tempo di finirla, chi governa deve avere l'attenzione nei confronti dei bambini". (Mav/Dire)