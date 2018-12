Medico aggredito a Crotone, Fnomceo: "Governo trasformi disegno di legge su sicurezza operatori sanitari in decreto"

"Il governo trasformi il Disegno di legge sulla violenza contro gli operatori sanitari in decreto legge", lo ha chiesto Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dopo l'aggressione, davanti all'Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, a una dottoressa, colpita con un cacciavite da un cinquantenne. "Siamo costretti a registrare oggi l'ennesimo atto di violenza verso una collega che, all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, è stata aggredita con un cacciavite mentre smontava dal turno. Siamo come sempre vicini a lei, alla famiglia, a tutti i colleghi, ma le parole non bastano, non ci bastano più", ha dichiarato il presidente della Fnomceo.

"Chiediamo al governo un atto concreto: trasmuti il disegno di legge sulla violenza contro gli operatori sanitari, attualmente incardinato in Commissione igiene e sanità del Senato, in un decreto legge, in modo da renderlo immediatamente esecutivo o, in alternativa, inserisca un emendamento sulla materia all'interno della legge di bilancio, prevedendo la procedibilità d'ufficio per gli aggressori, che scatterebbe in automatico se i medici fossero sempre considerati pubblici ufficiali". "La situazione dei nostri medici, dei nostri infermieri, dei nostri operatori è grave è urgente, una vera emergenza di sanità pubblica che mina alla base il nostro Servizio Sanitario nazionale", sottolinea Anelli, rilanciando: "Diciamolo forte, diciamolo tutti insieme, cittadini, medici, decisori: 'Basta con la violenza!".